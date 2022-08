Vuelta a España 2022, Kaden Groves avanti a tutti a Cabo de Gata. Evenepoel resta in rosso, ritiro per Alaphilippe (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tornano protagonisti i velocisti alla Vuelta a España 2022, e la ElPozo Alimentacion-Cabo de Gata è appannaggio di Kaden Groves. Il velocista australiano della BikeExchange-Jayco vince uno sprint di potenza avanti a Danny Van Poppel (Bora-Hansgrohe) e Tim Merlier (Alpecin-Deceuninck); la maglia rossa rimane sulle spalle di Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) ma la corsa iberica perde un altro protagonista, con il ritiro di Julian Alaphilippe (Quick-Step Alpha Vinyl) che fa il paio con le positività covid di Pavel Sivakov (Ineos-Grenadiers) e Simon Yates (BikeExchange-Jayco). Non ci vuole molto a far partire la fuga di giornata, composta dall’olandese Jetse Bol (Burgos-BH), il ceco Vojtech Repa ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tornano protagonisti i velocisti alla, e la ElPozo Alimentacion-deè appannaggio di. Il velocista australiano della BikeExchange-Jayco vince uno sprint di potenzaa Danny Van Poppel (Bora-Hansgrohe) e Tim Merlier (Alpecin-Deceuninck); la maglia rossa rimane sulle spalle di Remco(Quick-Step Alpha Vinyl) ma la corsa iberica perde un altro protagonista, con ildi Julian(Quick-Step Alpha Vinyl) che fa il paio con le positività covid di Pavel Sivakov (Ineos-Grenadiers) e Simon Yates (BikeExchange-Jayco). Non ci vuole molto a far partire la fuga di giornata, composta dall’olandese Jetse Bol (Burgos-BH), il ceco Vojtech Repa ...

