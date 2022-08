Temptation Island, Speranza e Alberto aspettano un bambino? (Di mercoledì 31 agosto 2022) La coppia di Temptation Isand in dolce attesa? Era il 2020 quando abbiamo conosciuto la coppia formata da Alberto Maritato e Speranza Capasso. I due hanno fatto parte dell’edizione di Temptation Island condotta da Alessia Marcuzzi, la quale aveva all’interno solo coppie Nip. Il loro viaggio nei sentimenti non era iniziato nel migliore dei modi. L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 31 agosto 2022) La coppia diIsand in dolce attesa? Era il 2020 quando abbiamo conosciuto la coppia formata daMaritato eCapasso. I due hanno fatto parte dell’edizione dicondotta da Alessia Marcuzzi, la quale aveva all’interno solo coppie Nip. Il loro viaggio nei sentimenti non era iniziato nel migliore dei modi. L'articolo proviene da Novella 2000.

Novella_2000 : Temptation Island, una coppia molto discussa in attesa del primo figlio (FOTO) - IsaeChia : #TemptationIsland, una discussa coppia è in dolce attesa! (Foto) Dopo tanti alti e bassi i due sarebbero in procin… - serenasavx_ : RT @MimmoAdinolfi: Bellanova tiene la faccia del concorrente di temptation island che dopo 6 ore fa convocare già la compagna nella tenda c… - Ciocio93 : RT @MimmoAdinolfi: Bellanova tiene la faccia del concorrente di temptation island che dopo 6 ore fa convocare già la compagna nella tenda c… - ot3berr : io e dafne prossimamente su temptation island -