Malanotte azzurra: il Lecce non ruba nulla a Napoli, Spalletti butta via un tempo con esperimenti insani (Di mercoledì 31 agosto 2022) Malanotte azzurra. Il Napoli, infatti, si fa bloccare dal Lecce sul pareggio (1-1. Elmas e Colombo) e perde l’occasione di restare in... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 31 agosto 2022). Il, infatti, si fa bloccare dalsul pareggio (1-1. Elmas e Colombo) e perde l’occasione di restare in...

sportli26181512 : Malanotte azzurra: il Lecce non ruba nulla a Napoli, Spalletti butta via un tempo con esperimenti insani: Malanotte… - cmdotcom : Malanotte azzurra: il #Lecce non ruba nulla a #Napoli, #Spalletti butta via un tempo con esperimenti insani -