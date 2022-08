L'oroscopo di settembre 2022, i segni più fortunati e i meno fortunati (Di mercoledì 31 agosto 2022) oroscopo di settembre 2022. Ci credi che siamo arrivati già alla fine dell'estate? In quanto “mese di transizione”, settembre ci prepara all'arrivo dell'autunno nell'emisfero boreale. Siamo sotto il Sole in Vergine, un segno analitico che concentra la sua energia sulla messa a punto dei nostri processi vitali, preparandoci per la stagione a venire. Se il divertimento estivo ci ha fatto uscire di strada, l'iperconsapevolezza della Vergine ci aiuterà a trovare una connessione più sana tra mente, corpo e spirito. Questa energia sarà particolarmente sentita alla prossima luna piena, che si verifica in Pesci, il 10 settembre. Anche le relazioni saranno un tema importante questo mese quando Mercurio inizierà il suo moto retrogrado in Bilancia, il segno delle relazioni. Dal 9 settembre al 22 ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 31 agosto 2022)di. Ci credi che siamo arrivati già alla fine dell'estate? In quanto “mese di transizione”,ci prepara all'arrivo dell'autunno nell'emisfero boreale. Siamo sotto il Sole in Vergine, un segno analitico che concentra la sua energia sulla messa a punto dei nostri processi vitali, preparandoci per la stagione a venire. Se il divertimento estivo ci ha fatto uscire di strada, l'iperconsapevolezza della Vergine ci aiuterà a trovare una connessione più sana tra mente, corpo e spirito. Questa energia sarà particolarmente sentita alla prossima luna piena, che si verifica in Pesci, il 10. Anche le relazioni saranno un tema importante questo mese quando Mercurio inizierà il suo moto retrogrado in Bilancia, il segno delle relazioni. Dal 9al 22 ...

