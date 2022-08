Ita, mossa a sorpresa del Mef: fuori Lufthansa-Msc. Anche Giorgetti non ne sapeva niente (Di mercoledì 31 agosto 2022) Con una mossa a sorpresa il ministero dell’Economia ha fatto sapere che per la vendita di Ita Airways oggi sarà avviato un negoziato in esclusiva con il consorzio formato dal fondo Usa Certares Management Llc, Delta Airlines Inc. e Air France-Klm S.A. Dunque, la cordata franco-americana ha la meglio su quella composta da Lufthansa e Msc. Secondo quanto emerso, al Mef l’offerta di Certares, Delta e Air France-Klm è stata ritenuta «maggiormente rispondente agli obiettivi fissati dal Dpcm». Alla conclusione del negoziato in esclusiva, è stato comunque precisato, si procederà alla sottoscrizione di accordi vincolanti solo in presenza di contenuti pienamente soddisfacenti per l’azionista pubblico. Lufthansa «prende atto» della decisione su Ita «Dal nostro punto di vista, la nostra offerta congiunta con Msc era e continua ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 31 agosto 2022) Con unail ministero dell’Economia ha fatto sapere che per la vendita di Ita Airways oggi sarà avviato un negoziato in esclusiva con il consorzio formato dal fondo Usa Certares Management Llc, Delta Airlines Inc. e Air France-Klm S.A. Dunque, la cordata franco-americana ha la meglio su quella composta dae Msc. Secondo quanto emerso, al Mef l’offerta di Certares, Delta e Air France-Klm è stata ritenuta «maggiormente rispondente agli obiettivi fissati dal Dpcm». Alla conclusione del negoziato in esclusiva, è stato comunque precisato, si procederà alla sottoscrizione di accordi vincolanti solo in presenza di contenuti pienamente soddisfacenti per l’azionista pubblico.«prende atto» della decisione su Ita «Dal nostro punto di vista, la nostra offerta congiunta con Msc era e continua ...

andrea_cossutta : @CarloCalenda La mossa del MEF anticipa il volere del prossimo governo di cdx di non vendere ITA. Tutto qui - IAMss10151967 : @eva_rus_ita Perché, per lei che è più intelligente, andare a votare per una azienda privata fallita dal 31 dicembr… - eva_rus_ita : @IAMss10151967 Invece tu, genio, a chi metti la crocetta? …o pensi che stare a casa sia una bella mossa? - taiwan_ita : - il blocco navale come riporta il 'New York Times', sarebbe una mossa di #Pechino per impedire ai vascelli commerc… -