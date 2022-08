Alberto Matano torna in tv e cambia La Vita in Diretta | tutte le novità

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Da lunedì 5 settembrein tv con la nuova edizione de Lain, la quarta consecutiva per lui. Il rientro sarà caratterizzato da un periodo importante e decisivo per l'Italia e gli italiani, a venti giorni dalle elezioni politiche. Il conduttore racconterà il momento senza lasciare indietro cronaca e attualità. Nel corso degli ultimi anni è riuscito a dare la sua impronta e impostazione al contenitore del pomeriggio di Rai1 vincendo anche la sfida degli ascolti tv contro Pomeriggio 5. Un racconto autentico dell'attualità e dei fatti quotidiani senza guizzi e vezzi. Intervistato da Chi ha svelato perché Lainpiace così tanto al pubblico.ogni giorno si impegna a raccontare i ...

vero_antonelli : RT @Cinguetterai: La direttrice Simona Sala: “#LaVitaInDiretta di Alberto Matano ha sempre battuto, e lo voglio ribadire, i competitor più… - icarvsplume : RT @Cinguetterai: La direttrice Simona Sala: “#LaVitaInDiretta di Alberto Matano ha sempre battuto, e lo voglio ribadire, i competitor più… - regole_senza : @Raiofficialnews @albmatano @vitaindiretta @RaiUno L'antipaticissimo, raccomandatissimo e sopravvalutatissimo Alber… - Giadahsospesap1 : RT @Baccotvnews: Tornano Serena?? e Alberto. Sala: '#Lavitaindiretta ha battuto sempre il competitor'. Matano: 'Ci sarà il tavolo e molte n… - 95_addicted : RT @Baccotvnews: Tornano Serena?? e Alberto. Sala: '#Lavitaindiretta ha battuto sempre il competitor'. Matano: 'Ci sarà il tavolo e molte n… -

In questo caso ad affiancaresaranno alcuni volti Rai, di puntata in puntata.Quindialla guida de La vita in diretta : 'Ci saranno molte novità e tornerà il tavolo' , anticipa. Per l'intrattenimento spazio a Marco Liorni alla guida di Reazione a Catena e Flavio ...Novità e conferme nell'intrattenimento del daytime della Rai. Ieri si è svolta la conferenza stampa a cui hanno preso parte i conduttori dei diversi ...Il giornalista e conduttore Alberto Matano ha parlato della nuova edizione del talk di Rai Uno, La Vita in Diretta ...