Addio a Mikhail Gorbaciov | Draghi | ' Il suo messaggio è attuale' Tutte le reazioni dei leader mondiali

chetempochefa : Addio a Mikhail #Gorbaciov, l’ex Presidente dell'Unione Sovietica e Premio Nobel per la Pace aveva 91 anni. - eziomauro : Addio a Mikhail Sergheevic Gorbaciov, l’ultimo Segretario Generale e il primo riformatore - Gazzetta_it : Addio a Mikhail Gorbaciov: l'ultimo leader dell'URSS è morto all'età di 91 anni - marita_bianchi : È morto un gigante del Novecento. È morto un visionario. È morto, su tutto e prima di tutto, un enorme uomo di Pace… - Giusepp27608959 : RT @chetempochefa: Addio a Mikhail #Gorbaciov, l’ex Presidente dell'Unione Sovietica e Premio Nobel per la Pace aveva 91 anni. https://t.co… -

Il presidente americano ha reso omaggio aGorbaciov definendolo un 'leader raro, capace di vedere che un altro futuro era possibile e di rischiare l'intera carriera per raggiungerlo. Il ..."Le mie condoglianze per la scomparsa diGorbaciov, uomo di pace le cui scelte hanno aperto un percorso di libertà per i russi . Il suo impegno per la pace in Europa ha cambiato la nostra ...Lo ha reso noto l'agenzia russa Tass, sottolineando che l'ex presidente che mise fine alla Guerra Fredda è deceduto nell'ospedale dov'era ricoverato ...Aveva 91 anni. Nel 1990 aveva vinto il Premio Nobel per la pace È morto all’età di 91 anni Mikhail Gorbaciov, “il primo presidente dell’Unione sovietica”, come lo definisce l’agenzia russa Tass. Aveva ...