Un'oasi di pace con un trattamento Spa da fantascienza. E due appuntamenti con il profumo, tra reale e virtuale (Di martedì 30 agosto 2022) A due passi dal glamour del red carpet della 79esima Mostra del Cinema, Venezia si fa location anche di alcune beauty news da conoscere. Ed belle esperienze, da prenotare al volo. Venezia 2021: i beauty look più belli di sempre guarda le foto Beauty news da Venezia: JW Marriot Venice Resort & Spa e Bakel, su un'isola felice Un luogo sospeso nel tempo, con un trattamento spa che sembra venire dal futuro. Nel silenzio, con la Laguna di fronte, ai moli VIP attraccano anche molti divi di Hollywood, che ne fanno buen retiro durante la Mostra. JW Marriot Venice Resort & ...

