Traffico Roma del 30-08-2022 ore 14:30 (Di martedì 30 agosto 2022) Luceverde Roma trovati dalla redazione Nessuna particolare segnalazione sulle strade Sui raccordi autostradali della capitale prudenza per un incidente in via Conca d'Oro nei pressi di via Val Santerno lavori di costruzione di un parcheggio modifiche alla viabilità in Piazza della Radio che per chi proviene da Trastevere attenzione alla segnaletica della corsia di preselezione che consente la svolta semaforizzata verso il dell'Industria oggi è allo stadio Olimpico i giallorossi giocheranno per il turno infrasettimanale valido per la quarta giornata di campionato con il Monza alle 20:45 e dalle 15 disciplina provvisoria di Traffico nell'area circostante lo stadio per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito Roma.luceverde.it bene da Maria Barbara dormire tutto Grazie per l'attenzione e buon viaggio un servizio a ...

