Sassuolo-Milan, MOVIOLA LIVE: fallo in area di Florenzi e Saelemaekers su Kyriakopoulos, rigore giusto (Di martedì 30 agosto 2022) Questi gli episodi da MOVIOLA di Sassuolo-Milan. A dirigere Sassuolo-Milan sarà Giovanni Ayroldi, 30enne della sezione di Molfetta. Per... Leggi su calciomercato (Di martedì 30 agosto 2022) Questi gli episodi dadi. A dirigeresarà Giovanni Ayroldi, 30enne della sezione di Molfetta. Per...

IsmaelBennacer : ?? Sassuolo - AC Milan ?? Mapei Stadium ? 18h30 #ForzaMilan ???? - PietroMazzara : Ante #Rebic per problemi alla schiena e Divock #Origi a seguito di un’infiammazione non saranno a disposizione per… - AntoVitiello : ??Prima da titolare, primo assist, primi lampi di Charles #DeKetelaere a #SanSiro. Bravo #Leao a ritrovare gol e gio… - OnanaSessuale : Pressing alto del Sassuolo sul #Milan, Theo in evidente difficoltà astava per perdere palla e si butta come suo sol… - Mario01437926 : Comunque #Maignan è fortissimo!!!!! #SassuoloMilan #Milan #Sassuolo #ACMilan #Dazn -