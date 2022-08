Sassuolo Milan | dal record di Leao allo Scudetto di maggio – VIDEO

(Di martedì 30 agosto 2022)riporta alla mente lodello scorso, ma i precedenti non sempre sono stati favorevoli ai rossoneri Impossibile accostarsi asenza ripensare che qui, a Reggio Emilia, il Diavolo ha festeggiato il tricolore pochi mesi fa. Nell’ultima gara,-Bologna 2-0, proprio i protagonisti di quella sfida,e Giroud, hanno fatto la differenza. Ilè reduce dal 2-2 in trasferta contro lo Spezia. Per gli emiliani finora 3 gol in 3 partite: Berardi, Frattesi e Pinamonti i marcatori. L'articolo proviene da Calcio News 24.

IsmaelBennacer : ?? Sassuolo - AC Milan ?? Mapei Stadium ? 18h30 #ForzaMilan ???? - PietroMazzara : Ante #Rebic per problemi alla schiena e Divock #Origi a seguito di un’infiammazione non saranno a disposizione per… - AntoVitiello : ??Prima da titolare, primo assist, primi lampi di Charles #DeKetelaere a #SanSiro. Bravo #Leao a ritrovare gol e gio… - rAdith_vanjosh : RT @MilanPosts: ?? #Gazzetta: Probable XI Sassuolo ?? AC Milan - Zlatansponytail : RT @IsmaelBennacer: ?? Sassuolo - AC Milan ?? Mapei Stadium ? 18h30 #ForzaMilan ???? -

La Juventus gioca a Ferragosto contro il, il Napoli è ospite del Verona Seconda giornata tra sabato 20 agosto e lunedì 22 agosto: Ilva a Bergamo nella difficile trasferta contro l'...Commenta per primo I precedenti di, gara valida per la quarta giornata di campionato in Serie A .Il Milan torna al Mapei Stadium, 101 giorni dopo quel magico 22 maggio, che ha portato ai rossoneri il 19esimo Scudetto. Un titolo che mancava da più di ...Dionisi valuta il turnover in vista degli impegni ravvicinati. Per Pioli tentazione Kjaer REGGIO EMILIA - Dionisi, con tre partite ravvicinate, pensa al turnover per il Sassuolo. In casa Milan niente ...