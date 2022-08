Probabili formazioni Sampdoria-Lazio: quarta giornata Serie A 2022/2023 (Di martedì 30 agosto 2022) Le Probabili formazioni di Sampdoria-Lazio, match della quarta giornata di Serie A 2022/2023. Grande attesa per questa sfida in programma al Ferraris alle 18:30 di mercoledì 31 agosto. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn e Sky. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Sampdoria – Caputo in attacco, dopo aver sfiorato il biancoceleste in estate. Villar a centrocampo insieme a Vieria e Rincon. Confermatissimo Sabiri. Lazio – Spazio a Luis Alberto e Pedro dal 1? dopo l’ottimo ingresso con l’Inter. Cataldi confermato in mediana. Non si tocca la difesa. Le Probabili ... Leggi su sportface (Di martedì 30 agosto 2022) Ledi, match delladi. Grande attesa per questa sfida in programma al Ferraris alle 18:30 di mercoledì 31 agosto. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn e Sky. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.– Caputo in attacco, dopo aver sfiorato il biancoceleste in estate. Villar a centrocampo insieme a Vieria e Rincon. Confermatissimo Sabiri.– Spazio a Luis Alberto e Pedro dal 1? dopo l’ottimo ingresso con l’Inter. Cataldi confermato in mediana. Non si tocca la difesa. Le...

