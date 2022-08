Nucleare, Aiea: l'Iran ha iniziato arricchimento d'uranio al 5% (Di martedì 30 agosto 2022) L'Iran ha iniziato l'arricchimento dell'uranio al 5% in centrifughe situate nel sito sotterraneo di Natanz, rende noto l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) in un report. Secondo il ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 30 agosto 2022) L'hal'dell'al 5% in centrifughe situate nel sito sotterraneo di Natanz, rende noto l'Agenzia internazionale per l'energia atomica () in un report. Secondo il ...

Agenzia_Ansa : La Russia è pronta a garantire la sicurezza degli ispettori dell'Aiea alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, sotto… - Agenzia_Ansa : L'Iran ha iniziato l'arricchimento dell'uranio al 5% in centrifughe situate nel sito sotterraneo di Natanz, rende n… - ProgettoLepanto : RT @ProgettoLepanto: ??La missione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) dovrebbe arrivare alla centrale nucleare di #Zap… - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Nucleare, Aiea: 'Iran ha iniziato arricchimento dell'uranio al 5%' #natanz #iran #aiea - benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: L'Iran ha iniziato l'arricchimento dell'uranio al 5% in centrifughe situate nel sito sotterraneo di Natanz, rende noto l'… -