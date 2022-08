"L’Ucraina può resistere anche se è stata sventrata…". L'ultima assurda teoria di Orsini (Di martedì 30 agosto 2022) Il professore universitario mette nel mirino Antonio Polito e ribadisce: “Il fatto che un Paese non si arrenda non implica l’assenza di distruzioni” Leggi su ilgiornale (Di martedì 30 agosto 2022) Il professore universitario mette nel mirino Antonio Polito e ribadisce: “Il fatto che un Paese non si arrenda non implica l’assenza di distruzioni”

vaticannews_it : ????#Ucraina, Shevchuk:“Si illude chi pensa di dominare le regole della guerra, solo Dio può salvarci”. La gratitudin… - SusannaCeccardi : A Piacenza un richiedente asilo tenta di violentare giovane donna ucraina. Un fatto sul quale non si può sorvolare.… - FCasaglia : RT @ultimenotizie: Se l’Europa vuole difendere i suoi principi fondamentali, #Putin non può vincere la guerra. Lo ha detto la presidente de… - luciapulichino : @ZanAlessandro signor Zan, gli italiani non sono così scemi come lei crede: la responsabilità della situazione incr… - MonicaMoka79 : RT @VesuvioLive: Dmytrii a 5 anni salvato a Napoli, gli hanno ricostruito l’esofago: ora può mangiare e sorridere di nuovo -