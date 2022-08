LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Evenepoel è un alieno! 48” rifilati a Roglic, oltre 1’20” a tutti gli altri rivali (Di martedì 30 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Vuelta A España 2022 17.44 Con questi distacchi, chi vorrà provare ad attaccare il belga dovrà inventarsi qualcosa o sperare in un giorno di enorme crisi. La Maglia Rossa è per ora sempre più salda sulle spalle del classe 2000. 17.42 Al netto di una prova disumana di Remco Evenepoel, possono essere soddisfatti della loro prova Primoz Roglic, Carlos Rodriguez e Pavel Sivakov. Bene anche Simon Yates, mentre Juan Ayuso ed Enric Mas hanno perso forse più di quanto avrebbero voluto. Difficilmente valutabile la prova di Joao Almeida che realisticamente ha perso tra i 20 e i 30 secondi con l’errore sul finale. 17.40 Il migliore italiano al traguardo è stato Antonio Tiberi. Per lui 30a piazza a 2’57” dal vincitore. ... Leggi su oasport (Di martedì 30 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE17.44 Con questi distacchi, chi vorrà provare ad attaccare il belga dovrà inventarsi qualcosa o sperare in un giorno di enorme crisi. La Maglia Rossa è per ora sempre più salda sulle spalle del classe 2000. 17.42 Al netto di una prova disumana di Remco, possono essere soddisfatti della loro prova Primoz, Carlos Rodriguez e Pavel Sivakov. Bene anche Simon Yates, mentre Juan Ayuso ed Enric Mas hanno perso forse più di quanto avrebbero voluto. Difficilmente valutabile la prova di Joao Almeida che realisticamente ha perso tra i 20 e i 30 secondi con l’errore sul finale. 17.40 Il migliore italiano al traguardo è stato Antonio Tiberi. Per lui 30a piazza a 2’57” dal vincitore. ...

propapkebap : Vuelta stage 10 live: Cavagna @18 - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: Remi Cavagna in testa alla cronometro - #Vuelta #España #tappa… - zazoomblog : LIVE – Vuelta 2022 decima tappa cronometro Elche-Alicante: aggiornamenti in DIRETTA - #Vuelta #decima #tappa… - Eurosport_IT : Dopo il giorno di riposo si torna a pedalare! Chi firmerà il miglior tempo nella crono individuale da Elche ad Alic… - zazoomblog : LIVE – Vuelta 2022 decima tappa cronometro Elche-Alicante: aggiornamenti in DIRETTA - #Vuelta #decima #tappa… -