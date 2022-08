LIVE Musetti-Goffin 3-6 3-2, US Open 2022 in DIRETTA: Lorenzo sempre avanti di un break nel secondo set (Di martedì 30 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ALTMEIER (3° MATCH DALLE 17.00) 40-15 Rovescio stretto ad aprire il campo e lungolinea di dritto: due palle del 4-2. 30-15 Bravo Lorenzo, che si salva trovando la giusta coordinazione sul colpo al corpo. 15-15 Buonissima prima dell’azzurro. 0-15 Lob DA APPLAUSI di Goffin imprendibile per Musetti. GAME Goffin, 3-2. Si salva il belga con un altro ace. AD-40 Ace centrale del belga. 40-40 Troppa, troppa fretta di Lorenzo! Si fa ingolosire dalla seconda di servizio e manda il rovescio in rete. 30-40 Altro errore del belga, altra palla break per Musetti! 30-30 Goffin chiude con lo smash, ma che rischio per lui. Il tentativo ... Leggi su oasport (Di martedì 30 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-ALTMEIER (3° MATCH DALLE 17.00) 40-15 Rovescio stretto ad aprire il campo e lungolinea di dritto: due palle del 4-2. 30-15 Bravo, che si salva trovando la giusta coordinazione sul colpo al corpo. 15-15 Buonissima prima dell’azzurro. 0-15 Lob DA APPLAUSI diimprendibile per. GAME, 3-2. Si salva il belga con un altro ace. AD-40 Ace centrale del belga. 40-40 Troppa, troppa fretta di! Si fa ingolosire dalla seconda di servizio e manda il rovescio in rete. 30-40 Altro errore del belga, altra pallaper! 30-30chiude con lo smash, ma che rischio per lui. Il tentativo ...

