Il Foglio

... le chiedo di valutare l'immediata convocazione dei 5 consiglieri autori della lettera di ''... E' quanto scrive il deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza, ...Ma nasceva anche dalla profondain qualsiasi leadership politica organizzata, fondata sull'...entrato in rotta di collisione per la sua ingovernabilità con l'establishment da regime, la ... La Rai sfiducia la Rai: contestata la gestione del duello Letta-Meloni Proclamato dalle ore 19 alle 23 da Faisa Cisal e Ugl: ''Intervenga la Regione''. Tra gli autisti poca voglia di parlare e sfiducia per un problema, quello dei pagamenti, che si trascina da dieci anni ...Il Consiglio di amministrazione scrive una lettera all'ad Carlo Fuortes, mettendo in discussione la scelta editoriale, lamentando il silenzio dei vertici e chiedendo “un’equa possibilità di confronto” ...