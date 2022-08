iPhone 14, la nuova feature è incredibile: con questa implementazione funzionerà anche senza rete cellulare (Di martedì 30 agosto 2022) Attraverso l’implementazione di funzioni di connettività satellitare, il nuovo iPhone della Mela potrebbe consentire l’invio di messaggi di emergenza anche in condizioni di assenza di segnale e di rete cellulare. E l’implementazione potrebbe riguardare successivamente anche l’Apple Watch Pro. Scopriamo di cosa si tratta. L’indiscrezione è stata riportata dalla multinazionale newyorkese Bloomberg – ComputerMagazine.itAl momento si tratta ancora soltanto di una possibilità. Ma le probabilità che Apple l’abbia implementata appaiono assai elevate. E i dubbi verranno sfatati presto, già la prossima settimana, durante l’appuntamento di presentazione degli iPhone 14 in programma per Mercoledì prossimo 7 Settembre. Parliamo ... Leggi su computermagazine (Di martedì 30 agosto 2022) Attraverso l’di funzioni di connettività satellitare, il nuovodella Mela potrebbe consentire l’invio di messaggi di emergenzain condizioni di asdi segnale e di. E l’potrebbe riguardare successivamentel’Apple Watch Pro. Scopriamo di cosa si tratta. L’indiscrezione è stata riportata dalla multinazionale newyorkese Bloomberg – ComputerMagazine.itAl momento si tratta ancora soltanto di una possibilità. Ma le probabilità che Apple l’abbia implementata appaiono assai elevate. E i dubbi verranno sfatati presto, già la prossima settimana, durante l’appuntamento di presentazione degli14 in programma per Mercoledì prossimo 7 Settembre. Parliamo ...

TuttoTechNet : Nuova fotocamera per iPhone 14 Pro e nuovo design per il futuro iPhone SE (rumor) #apple - webtrek_it : Snap ha annunciato oggi il lancio di una nuova funzione Dual Camera, progettata per consentire agli utenti Snapchat… - C0d3r_ : iPhone 14 Pro e Pro Max punteranno su fotografia notturna: in arrivo una nuova lente? - UPrezzo : ABBIAMO TROVATO UNA NUOVA OFFERTA ?? Ora Costa €404.00 ma qualche giorno fa costava €549.00 Allora forse è il… - UPrezzo : ABBIAMO TROVATO UNA NUOVA OFFERTA ?? Ora Costa €25.44 ma qualche giorno fa costava €28.95 Allora forse è il mo… -