Inter-Cremonese 3-1 | tris nerazzurro

(Di martedì 30 agosto 2022) (Adnkronos) – L’batte 3-1 laa San Siro nell’anticipo della quarta giornata della Serie A 2022-2023. Grazie a questo successo la squadra di Inzaghi supera il Milan fermato dal Sassuolo e si porta a 9 punti dietro la Roma, capolista a quota 10. LA PARTITA – Per la sfida con laInzaghi cambia qualcosa, trio difensivo formato da Skriniar, De Vrij e Dimarco. Solita linea a 5 a centrocampo, Dumfries e Darmian esterni, con Barella e Chalanoglu di fianco a Brozovic, mentre davanti ci sono Dzeko e Correa, con Lautaro che parte dalla panchina. Alvini invece ripropone la difesa a 3 con Bianchetti centrale e Lochoshvili e Aiwu al suo fianco. Confermata la coppia d’attacco Okereke-Dessers. In porta Radu, che affronta il suo passato recente. L’parte fortissimo e al 3? Dimarco sfiora il gol con ...

Commenta per primo Il tecnico della, Massimiliano Alvini , è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro l': 'Abbiamo fatto tutto noi, parecchio noi. Il primo gol è un nostro errore tecnico e se ...Martinez, Barella e Asllani dopo il terzo golHakan Calhanoglu è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Inter-Cremonese, soffermandosi anche sul derby in programma sabato contro il Milan: "I derby sono sempre ...