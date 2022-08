Caso Pogba | anche la Procura di Torino apre un procedimento

(Di martedì 30 agosto 2022)ladiha aperto ungiudiziario nei confronti di ignoti in relazione allegato a Paul, il centrocampista della Juventus che ha denunciato alle autorità francesi di aver subito un ricatto. Non sono ancora note le ipotesi di reato da parte degli inquirenti italiani. Secondo quanto filtrato, a orchestrare l’estorsione è stato clamorosamente il fratello Mathias insieme ad altri soggetti, e sarebbero implicati, in qualità di vittime, l’avvocato Pimenta e persino Kylian Mbappé. SportFace.

Dalla Francia emergono dettagli sul caso di estorsione al giocatore della Juventus Paul Pogba. Il centrocampista francese ha denunciato di essere vittima di un ricatto. Un procedimento giudiziario è stato avviato dalla procura di Torino sul caso di Paul Pogba.