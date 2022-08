Benevento, scontro auto-scooter: centauro in ospedale (Di martedì 30 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi alla Rotonda Vittime del terrorismo. A scontrarsi, per cause in corso d accertamento, una Audi ed uno scooter. Il giovane centauro è stato trasportato in ospedale dal personale del 118. Sul posto per i rilievi i Carabinieri del vicino comando provinciale. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 30 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi alla Rotonda Vittime del terrorismo. A scontrarsi, per cause in corso d accertamento, una Audi ed uno. Il giovaneè stato trasportato indal personale del 118. Sul posto per i rilievi i Carabinieri del vicino comando provinciale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

ottopagine : Scontro tra una Mercedes ed un ciclomotore, paura per un centauro #Benevento - occhio_notizie : Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso. P… -