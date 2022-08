Vanno a pescare in un'area protetta e postano tutto online: il clamoroso 'autogol' di due giovani tiktoker (Di lunedì 29 agosto 2022) Per i due giovani doveva essere solo un filmato come tanti altri. Per raccontare il loro primo giorno di vacanza in Sardegna , ma si è trasformata nella prova dei reati commessi. Un tiktoker, Federico ... Leggi su leggo (Di lunedì 29 agosto 2022) Per i duedoveva essere solo un filmato come tanti altri. Per raccontare il loro primo giorno di vacanza in Sardegna , ma si è trasformata nella prova dei reati commessi. Un, Federico ...

StefanoRestaldi : La nostra area scouting inizia a spaventarmi, non tanto per chi abbiamo comprato (Thiaw e Vranckx, che sono da vede… - cippiriddu : @faustomamberti_ @NinoSaltato @SereScandellari I soldi vanno investiti per creare lavoro, non per pagare chi non la… - ilio_3 : @mrsdallowey Se proprio si deve pescare nella #Lazio venerdì ho visto di meglio . Dei 2 che abbiamo preso . Ma è il… - isecretsound : @fattoquotidiano Un’ altro genio .. ma dove li vanno a pescare personaggi come questo ???????????????? il peggio non ha limiti… - FotoMonelloIt : @di_reddito Impossibile congelare lo stretto. Poi dove vanno a pescare il pesce spada ???? -