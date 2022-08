Michael Jackson: il Re del Pop (Di lunedì 29 agosto 2022) Definito il “Re del pop” ed “eterno Peter Pan” della musica leggera, Michael Jackson nasce il 29 agosto 1958 nella città di Gary nell’Indiana. Di famiglia povera, Michael è fin dall’infanzia interessato alla musica, come del resto tutti gli altri componenti della famiglia, madre e padre compresi. L’inizio della carriera di Michael Jackson Copyright ElleJoseph Jackson, il padre, e padrone della famiglia, intuendo il talento dei figli, decide di costituire un gruppo. Nascono così i “Jackson Five”. La neonata band, aiutata da una musica estremamente ritmica e coinvolgente e guidati dal piccolo e scatenato Michael, passano dai piccoli locali a un contratto con la leggendaria Motown. Realizzeranno quindici album, di cui quattro hanno come protagonista ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 29 agosto 2022) Definito il “Re del pop” ed “eterno Peter Pan” della musica leggera,nasce il 29 agosto 1958 nella città di Gary nell’Indiana. Di famiglia povera,è fin dall’infanzia interessato alla musica, come del resto tutti gli altri componenti della famiglia, madre e padre compresi. L’inizio della carriera diCopyright ElleJoseph, il padre, e padrone della famiglia, intuendo il talento dei figli, decide di costituire un gruppo. Nascono così i “Five”. La neonata band, aiutata da una musica estremamente ritmica e coinvolgente e guidati dal piccolo e scatenato, passano dai piccoli locali a un contratto con la leggendaria Motown. Realizzeranno quindici album, di cui quattro hanno come protagonista ...

