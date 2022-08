LIVE Camila Giorgi-Bondar 4-6 2-2, US Open 2022 in DIRETTA: l’azzurra tenta una reazione (Di lunedì 29 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Un doppio fallo e un brutto dritto giocato da Camila. 30-0 Altra accelerazione con il dritto di Giorgi. 15-0 Due grandi accelerazioni di dritto e di rovescio valgono il punto a Camila. Brava Bondar con un ottimo servizio in kick a chiudere e a pareggiare i conti sul 2-2. Giorgi alla battuta. Vantaggio Bondar, ace centrale dell’ungherese. 40-40 Picchia forte con il rovescio Giorgi e Bondar non ha il tempo per organizzarsi. Vantaggio Bondar, ancora il servizio in slice toglie dai guai l’ungherese. 40-40 Splendido cambio di Camila con il rovescio lungolinea. 40-30 Aggredisce con il dritto Giorgi e stavolta il suo piano ha ... Leggi su oasport (Di lunedì 29 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Un doppio fallo e un brutto dritto giocato da. 30-0 Altra accelerazione con il dritto di. 15-0 Due grandi accelerazioni di dritto e di rovescio valgono il punto a. Bravacon un ottimo servizio in kick a chiudere e a pareggiare i conti sul 2-2.alla battuta. Vantaggio, ace centrale dell’ungherese. 40-40 Picchia forte con il rovescionon ha il tempo per organizzarsi. Vantaggio, ancora il servizio in slice toglie dai guai l’ungherese. 40-40 Splendido cambio dicon il rovescio lungolinea. 40-30 Aggredisce con il drittoe stavolta il suo piano ha ...

Eurosport_IT : Camila cede il 1° set! ?? Segui il match tra Giorgi e Bondar LIVE su @discoveryplusIT ed - zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Bondar US Open 2022 in DIRETTA: tra poco il via del match! - #Camila #Giorgi-Bondar #DIRETTA: - zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Bondar 2-3 US Open 2022 in DIRETTA: l’azzurra regala il break all’ungherese! - #Camila #Giorgi-… - zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Bondar 3-4 US Open 2022 in DIRETTA: l’azzurra fa e disfa nel 1° set! - #Camila #Giorgi-Bondar… - alice18067777 : Altri 3 doppi falli da parte di Camila. Siamo live #USOpen -