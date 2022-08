Libero Grassi resta maestro di libertà Anche trent’anni dopo l’assassinio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 agosto 2022)non si dava pace: come poteva non essere un reato pagare il pizzo ai mafiosi? Forse è davvero una storia di “altri tempi” quella di, una vita forgiata nell’antifascismo militante, fin dal nome: un omaggio a Giacomo Matteotti. Una vita dedicata alla, cioè alla dignità, come imprenditore e come politico, perchénon si occupò soltanto dei fatti suoi, ma si occupò dei fatti di tutti attraverso l’impegno pubblico.infatti attraversò la storia del partito d’Azione, del partito Radicale e del partito Repubblicano, coerente sempre a quella idea didella persona che si coniuga con la responsabilità sociale e politica, allergico quindi a tutto ciò che la ...