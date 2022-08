Juventus, un centrocampista è in uscita: due squadre su di lui! (Di lunedì 29 agosto 2022) Altro pareggio per la Juventus di Massimiliano Allegri, che non va oltre l’1-1 con una Roma apparsa in grossa difficoltà. Primo tempo quasi da incorniciare per gli uomini di Allegri che, pronti via, partono in vantaggio con una magia di Vlahovic. Il secondo tempo, però, è a forti tinte giallorosse con la Juventus che ha provato a gestire il vantaggio ma nulla ha potuto sull’incornata dell’1-1 di Tammy Abraham. Nicolò Fagioli Juventus Intanto, sul fronte mercato, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, la dirigenza juventina sarebbe fortemente intenzionata a lasciare in prestito in Serie A anche per quest’annata Nicolò Fagioli. Il talento classe 2001 troverebbe poco spazio in bianconero e su di lui è fortissimo l’interesse della Cremonese ma anche della Sampdoria. Leggi su rompipallone (Di lunedì 29 agosto 2022) Altro pareggio per ladi Massimiliano Allegri, che non va oltre l’1-1 con una Roma apparsa in grossa difficoltà. Primo tempo quasi da incorniciare per gli uomini di Allegri che, pronti via, partono in vantaggio con una magia di Vlahovic. Il secondo tempo, però, è a forti tinte giallorosse con lache ha provato a gestire il vantaggio ma nulla ha potuto sull’incornata dell’1-1 di Tammy Abraham. Nicolò FagioliIntanto, sul fronte mercato, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, la dirigenza juventina sarebbe fortemente intenzionata a lasciare in prestito in Serie A anche per quest’annata Nicolò Fagioli. Il talento classe 2001 troverebbe poco spazio in bianconero e su di lui è fortissimo l’interesse della Cremonese ma anche della Sampdoria.

