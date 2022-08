petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PARERE - Capello: 'Serie A? Più equilibrio e belle partite' - glooit : Calcio: Capello su Serie A, più equilibrio e belle partite leggi su Gloo - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL PARERE - Capello: 'Serie A? Più equilibrio e belle partite' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PARERE - Capello: 'Serie A? Più equilibrio e belle partite' - apetrazzuolo : IL PARERE - Capello: 'Serie A? Più equilibrio e belle partite' -

Tiscali

Mi è sembrato un giocatore in crescita, se giocherà con continuità gli farà bene questa stagione al West Ham" Gli arbitri "Devo fargli i complimenti - aggiunge- rischiano e fanno giocare" . ...... ma Bellucci nega il vantaggio avversario e con un gran colpo di reni si rifugia ind'angolo. Mister Mascarello risponde inserendo tra le fila dei nero stellati Morra per. Al 64' ... Calcio: Capello su Serie A, più equilibrio e belle partite "Questa Serie A è un indice di maggiore equilibrio, ci sono partite molto belle: l'ultima partita tra Fiorentina e Napoli è stata molto bella, sembrava un campionato diverso". Parola di Fabio Capello ..."De Laurentiis i conti li sa fare bene, è questione di soldi e prospettive. Con Ronaldo c'e' il presente ma non la prospettiva futura, con Osimhen c'è la prospettiva". (ANSA) ...