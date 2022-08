Muore incastrato sott’acqua mentre fa rafting

leggoit : Muore facendo una discesa con l'hydrospeed: è rimasto incastrato sott'acqua - gazzettaparma : Muore nel fiume facendo rafting in Valsesia: era rimasto incastrato sotto l'acqua - infoitinterno : Resta incastrato col braccio nelle porte del bus, uomo viene trascinato e muore - infooggi : Dramma nel catanzarese, uomo muore incastrato nella fresa dal motocoltivatore. Intervento dei Vvf, Elisoccorso, 118… - Soverato : Tragico incidente per un agricoltore, rimane incastrato nelle zappette della fresa e muore -

MORTO IN DISCESA RAFTING, ERA RIMASTOSOTT'ACQUA L'uomo morto questa mattina mentre faceva rafting nelle acque del fiume Sesia era rimastosott'acqua, dopo essersi ribaltato ...E' morto annegato questa mattina mentre faceva rafting nelle acque del fiume Sesia: è rimastosott'acqua, dopo essersi ribaltato dall'hydrospeed, il piccolo bob galleggiante su cui si trovava. L'incidente è avvenuto in località Scopetta, tra Scopa e Balmuccia (Vercelli), e ha ...Un uomo è morto mentre faceva una discesa con l'hydrospeed tra Scopa e Balmuccia, in Valsesia in un tratto molto frequentato dagli appassionati di questo sport. Stando alle ...Un uomo è morto mentre faceva una discesa di rafting tra Scopa e Balmuccia, in Valsesia in un tratto molto frequentato dagli appassionati di questo sport. (ANSA) ...