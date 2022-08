Libia: scontri a Tripoli, crescono i timori per una nuova guerra (Di domenica 28 agosto 2022) Dopo lo stallo nelle elezioni il Libia, le tensioni tra le due diverse fazioni si sono intensificate e ieri sono sfociate in violenti scontri a Tripoli. Il premier libico nominato dal parlamento, Fathi Bashagha, ha affermato che gli scontri nella capitale sono iniziati nell’ambito di un tentativo delle sue forze di eliminare le milizie che appoggiano Leggi su periodicodaily (Di domenica 28 agosto 2022) Dopo lo stallo nelle elezioni il, le tensioni tra le due diverse fazioni si sono intensificate e ieri sono sfociate in violenti. Il premier libico nominato dal parlamento, Fathi Bashagha, ha affermato che glinella capitale sono iniziati nell’ambito di un tentativo delle sue forze di eliminare le milizie che appoggiano

