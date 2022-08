F1 oggi su TV8: a che ora vedere la gara, programma GP Belgio 2022, streaming (Di domenica 28 agosto 2022) Siamo giunti al grande giorno dell’attesissimo Gran Premio del Belgio, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sullo splendido tracciato di Spa-Francorchamps, incastonato nelle Ardenne, a partire dalle ore 15.00, ci attende un grande spettacolo, per una delle gare più attese dell’intero campionato. LA DIRETTA LIVE DEL GP DEL Belgio DI F1 DALLE 15.00 Una grande speranza, per metterci ufficialmente alle spalle il ricordo della gara-non gara del 2021, quando la pioggia battente costrinse la direzione gara a decidere per disputare appena 2 giri per assegnare il punteggio dimezzato. Il meteo dovrebbe puntare verso il sereno, per cui vivremo ben altre emozioni quest’oggi, con i piloti che battaglieranno tra le curve iconiche di Spa, ... Leggi su oasport (Di domenica 28 agosto 2022) Siamo giunti al grande giorno dell’attesissimo Gran Premio del, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Sullo splendido tracciato di Spa-Francorchamps, incastonato nelle Ardenne, a partire dalle ore 15.00, ci attende un grande spettacolo, per una delle gare più attese dell’intero campionato. LA DIRETTA LIVE DEL GP DELDI F1 DALLE 15.00 Una grande speranza, per metterci ufficialmente alle spalle il ricordo della-nondel 2021, quando la pia battente costrinse la direzionea decidere per disputare appena 2 giri per assegnare il punteggio dimezzato. Il meteo dovrebbe puntare verso il sereno, per cui vivremo ben altre emozioni quest’, con i piloti che battaglieranno tra le curve iconiche di Spa, ...

barellagir : oggi probabilmente dovrò guardare la gara su tv8 dopo un’ora e mezza dall’inizio come un povero qualsiasi perché qui non prende una minchia - LeoganeMickael : Orari F1 oggi TV8 Belgio 2022 con diretta su SKY e NOW - motoblog : Orari F1 oggi TV8 Belgio 2022 con diretta su SKY e NOW - Caterinadiiorgi : Orari F1 oggi TV8 Belgio 2022 con diretta su SKY e NOW -