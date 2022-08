F1, Lewis Hamilton ammette: “E’ stato un mio errore nell’incidente con Alonso” (Di domenica 28 agosto 2022) Un’ammissione di colpa. E’ finita molto presto la gara a Spa-Francorchamps (Belgio), 14° round del Mondiale 2022 di F1, del britannico Lewis Hamilton. L’alfiere della Mercedes era in lotta per la seconda posizione della corsa delle Ardenne nel primo giro contro lo spagnolo Fernando Alonso. I due ex compagni-rivali in McLaren sono però venuti a contatto al termine del lungo rettilineo del Kemmel e Lewis ha anche rischiato di capottarsi con la sua W13, danneggiando la monoposto e dovendosi ritirare immediatamente. Tuttavia, guardando i filmati, era evidente come l’asso nativo di Stevenage non abbia dato lo spazio all’iberico: “E’ stato un mio errore, riguardando il video non gli ho dato sufficiente spazio, ma era nel mio lato cieco e non mi sono reso conto della nostra distanza. Mi ... Leggi su oasport (Di domenica 28 agosto 2022) Un’ammissione di colpa. E’ finita molto presto la gara a Spa-Francorchamps (Belgio), 14° round del Mondiale 2022 di F1, del britannico. L’alfiere della Mercedes era in lotta per la seconda posizione della corsa delle Ardenne nel primo giro contro lo spagnolo Fernando. I due ex compagni-rivali in McLaren sono però venuti a contatto al termine del lungo rettilineo del Kemmel eha anche rischiato di capottarsi con la sua W13, danneggiando la monoposto e dovendosi ritirare immediatamente. Tuttavia, guardando i filmati, era evidente come l’asso nativo di Stevenage non abbia dato lo spazio all’iberico: “E’un mio, riguardando il video non gli ho dato sufficiente spazio, ma era nel mio lato cieco e non mi sono reso conto della nostra distanza. Mi ...

