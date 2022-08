Energia: Azzolina (Ic), 'non siano studenti a pagare costi pandemia energetica' (Di domenica 28 agosto 2022) Roma, 28 ago. (Adnkronos) - “I costi delle bollette sono alle stelle e piuttosto che lottare per ottenere un tetto comune europeo al prezzo del gas, come stiamo facendo noi di Impegno Civico, c'è chi pensa già agli stratagemmi per non mandare le persone a scuola, costringendo studentesse e studenti a ingressi ritardati o orari ridotti. La risposta al caro bollette dev'essere forte e immediata, ma di certo nessuno studente o studentessa dovrà pagare il prezzo della pandemia energetica dopo aver subito le conseguenze della pandemia sanitaria". Così la deputata ed ex ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, candidata alla Camera per Impegno Civico con Luigi Di Maio. "Noi ci continueremo a battere affinché il diritto all'istruzione non sia un diritto di serie B e venga ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 28 agosto 2022) Roma, 28 ago. (Adnkronos) - “Idelle bollette sono alle stelle e piuttosto che lottare per ottenere un tetto comune europeo al prezzo del gas, come stiamo facendo noi di Impegno Civico, c'è chi pensa già agli stratagemmi per non mandare le persone a scuola, costringendo studentesse ea ingressi ritardati o orari ridotti. La risposta al caro bollette dev'essere forte e immediata, ma di certo nessuno studente o studentessa dovràil prezzo delladopo aver subito le conseguenze dellasanitaria". Così la deputata ed ex ministra dell'Istruzione Lucia, candidata alla Camera per Impegno Civico con Luigi Di Maio. "Noi ci continueremo a battere affinché il diritto all'istruzione non sia un diritto di serie B e venga ...

