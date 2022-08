A Ruota libera... di Antonio Miele (Di domenica 28 agosto 2022) Dopo una parentesi di calciomercato davvero buona condotta dal Napoli, gli ultimi giorni sono stati caratterizzati da una voce che ha non poco destabilizzato la tifoseria azzurra: Cristiano Ronaldo al Napoli E tutti a chiedersi...ma sarà vero !!!??... O è la solita fake news !!?? Per la verità, anche se minime, le possibilità ci sono: Cristiano Ronaldo vuole giocare la Champions League, e il Manchester United sta cercando un attaccante, ed in più ha un centinaio di milioni di euro da spendere. Quale piazza migliore se non Napoli per provarci ? Il Napoli ha esposto le proprie condizioni, se il Manchester United farà un’offerta sarà valutata. Spalletti in conferenza stampa ha detto: Quale allenatore non sarebbe contento di allenare Cristiano Ronaldo, uno che le partite le vince da solo.... ? Io rispondo... C'era solo uno che le partite le vinceva da solo !! Mendes sa che se il ... Leggi su terzotemponapoli (Di domenica 28 agosto 2022) Dopo una parentesi di calciomercato davvero buona condotta dal Napoli, gli ultimi giorni sono stati caratterizzati da una voce che ha non poco destabilizzato la tifoseria azzurra: Cristiano Ronaldo al Napoli E tutti a chiedersi...ma sarà vero !!!??... O è la solita fake news !!?? Per la verità, anche se minime, le possibilità ci sono: Cristiano Ronaldo vuole giocare la Champions League, e il Manchester United sta cercando un attaccante, ed in più ha un centinaio di milioni di euro da spendere. Quale piazza migliore se non Napoli per provarci ? Il Napoli ha esposto le proprie condizioni, se il Manchester United farà un’offerta sarà valutata. Spalletti in conferenza stampa ha detto: Quale allenatore non sarebbe contento di allenare Cristiano Ronaldo, uno che le partite le vince da solo.... ? Io rispondo... C'era solo uno che le partite le vinceva da solo !! Mendes sa che se il ...

