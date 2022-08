WTA Cleveland 2022: Liudmila Samsonova, secondo titolo in meno di un mese. Battuta Aliaksandra Sasnovich (Di sabato 27 agosto 2022) A Cleveland la finale delle giocatrici che non possono esibire, per ragioni identiche, la loro bandiera va a Liudmila Samsonova. La russa centra il secondo successo in venti giorni, dopo il trionfo a Washington, battendo per 6-1 6-3 la bielorussa Aliaksandra Sasnovich e salendo così al numero 35 del ranking WTA. Basta un’ora e 12 minuti perché l’ultimo atto abbia conclusione. Non c’è particolare storia nel primo set, in cui, dopo tre break consecutivi nei tre game iniziali, Samsonova se ne va e Sasnovich non è in grado di mantenere alcun tipo di costanza al servizio. La risultante è un 6-1 molto severo che arriva in meno di mezz’ora. US Open 2022, Rafael Nadal: “Triste che Novak Djokovic non sia qui. Sono felice di ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022) Ala finale delle giocatrici che non possono esibire, per ragioni identiche, la loro bandiera va a. La russa centra ilsuccesso in venti giorni, dopo il trionfo a Washington, battendo per 6-1 6-3 la bielorussae salendo così al numero 35 del ranking WTA. Basta un’ora e 12 minuti perché l’ultimo atto abbia conclusione. Non c’è particolare storia nel primo set, in cui, dopo tre break consecutivi nei tre game iniziali,se ne va enon è in grado di mantenere alcun tipo di costanza al servizio. La risultante è un 6-1 molto severo che arriva indi mezz’ora. US Open, Rafael Nadal: “Triste che Novak Djokovic non sia qui. Sono felice di ...

OA_Sport : WTA Cleveland 2022: Liudmila Samsonova vince il torneo e continua la sua ottima estate - sportface2016 : #WTACleveland, bis americano per #Samsonova: sconfitta #Sasnovich in finale - livetennisit : ATP 250 Wnston Salem e WTA 250 Cleveland e Granby: I risultati con il dettaglio delle Finali (LIVE) - sportface2016 : #WtaCleveland: come e quando seguire la finale #Samsonova-#Sasnovich in diretta - Ubitennis : WTA Cleveland, Sasnovich rimonta Cornet e volta in finale. Affronterà Samsonova -