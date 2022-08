(Di sabato 27 agosto 2022), in più di una occasione, ha espresso il suo punto di vista nei confronti di, parlando sulla questione legata al suo aspetto fisico e le copertine ricevute (frequentemente) sui settimanali.: laLa giornalista, proprio dopo l’ultima copertina di Vanity Fair, aveva espresso... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Vanessa Incontrada scrive a Selvaggia Lucarelli: la particolare richiesta - zazoomblog : Selvaggia Lucarelli svela i messaggi ricevuti da Vanessa Incontrada e attacca: «Non ti permettere» - #Selvaggia… - lawebstar_it : #SelvaggiaLucarelli e il messaggio privato ricevuto da #VanessaIncontrada dopo la sua critica alla copertina su Van… - zazoomblog : Selvaggia Lucarelli dopo alcune considerazioni su Vanessa Incontrada e il body shaming rivela di aver ricevuto un m… - zazoomblog : Selvaggia Lucarelli dopo alcune considerazioni su Vanessa Incontrada e il body shaming rivela di aver ricevuto un m… -

Fortementein.com

Dopo le polemiche con Valeria Marini, Selvaggia Lucarelli parte all'attacco di un altro volto televisivo,. Nulla a che vedere con la politica, ma solo una bella stoccata da parte della giornalista nei confronti dell'attrice che le ha mandato dei messaggi che non le sono particolarmente ...... la giurata di Ballando con le Stelle ha strigliato. Stavolta nulla c'entra la politica. Qualche settimana fa, le due donne avevano avuto divergenze: la Lucarelli aveva sostenuto ... Vanessa Incontrada aggredita, scoppia lo scandalo nel mondo della tv: violenza vergognosa Dopo le polemiche con Valeria Marini, Selvaggia Lucarelli parte all'attacco di un altro volto televisivo, Vanessa Incontrada. Nulla a che vedere con la politica, ma solo una bella ...Selvaggia Lucarelli racconta sui social che Vanessa Incontrada le ha chiesto di non essere più nominata Negli ultimi due mesi, in particolare dopo le foto pubblicate sulla rivista Nuovo di Vanessa Inc ...