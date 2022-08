US Open, Berrettini e Sonego nel Day 1 (Di sabato 27 agosto 2022) È stato comunicato l'ordine di gioco delle prime due giornate degli US Open , quarto torneo del grande Slam al via con i tabelloni principali di singolare lunedì 29 agosto. Si apre con i match ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 27 agosto 2022) È stato comunicato l'ordine di gioco delle prime due giornate degli US, quarto torneo del grande Slam al via con i tabelloni principali di singolare lunedì 29 agosto. Si apre con i match ...

OA_Sport : US Open 2022: sarà Nicolas Jarry il primo avversario di Matteo Berrettini dopo il forfait di Hugo Dellien - TennisWorldit : US Open, Day 1: apre Medvedev, in campo anche Berrettini e Giorgi: Ecco il programma della prima giornata a New Yor… -