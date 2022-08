Ultime Notizie Roma del 27-08-2022 ore 09:10 (Di sabato 27 agosto 2022) Romadailynews radiogiornale sabato 27 agosto Buongiorno da Francesco Vitale vola il prezzo del gas con l’inverno alle porte l’Unione Europea convoca entro metà settembre una consiglio straordinario dei ministri dell’energia per affrontare l’emergenza al lavoro anche il governo italiano con Confindustria che chiede nuove misure e croniche chiarisce il tetto al prezzo è irrealizzabile di My assicura interventi incisivi emergenza energetica al centro anche del dibattito politico con Salvini che preme per evitare razionalmente con Calenda che chiede alla meloni aletta di votare a favore dei rigassificatori un incesto il centro-destra si è fermato e Fratelli d’Italia non ho ragione di credere che Mattarella non indichi mai come premier afferma la meloni Letta cosa Intanto la Russia di ingerenze Nella campagna elettorale perribatte il segretario del PD Credit Alitalia Di ... Leggi su romadailynews (Di sabato 27 agosto 2022)dailynews radiogiornale sabato 27 agosto Buongiorno da Francesco Vitale vola il prezzo del gas con l’inverno alle porte l’Unione Europea convoca entro metà settembre una consiglio straordinario dei ministri dell’energia per affrontare l’emergenza al lavoro anche il governo italiano con Confindustria che chiede nuove misure e croniche chiarisce il tetto al prezzo è irrealizzabile di My assicura interventi incisivi emergenza energetica al centro anche del dibattito politico con Salvini che preme per evitare razionalmente con Calenda che chiede alla meloni aletta di votare a favore dei rigassificatori un incesto il centro-destra si è fermato e Fratelli d’Italia non ho ragione di credere che Mattarella non indichi mai come premier afferma la meloni Letta cosa Intanto la Russia di ingerenze Nella campagna elettorale perribatte il segretario del PD Credit Alitalia Di ...

