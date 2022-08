Omicidio Matteuzzi, l’assassino rompe il silenzio: “Ecco come l’ho uccisa” (Di sabato 27 agosto 2022) Resta in carcere Giovanni Padovani, 26 anni, accusato di aver ucciso a martellate la sua ex compagna, Alessandra Matteuzzi, 56 anni, martedì scorso in via dell’Arcoveggio, a Bologna. Il giovane si è presentato alle 11 davanti al giudice per le indagini preliminari Andrea Salvatore Romito, presso il tribunale nella ex Maternità di via d’Azeglio, scortato dal carcere della Dozza con un furgoncino dai vetri oscurati della polizia penitenziaria. come racconta «Il Resto del Carlino» al suo fianco c’era l’avvocato Enrico Buono. Fuori la madre e lo zio di Padovani. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Angela Celentano, dopo 26 anni dalla sua scomparsa arriva una pista attendibile «Il Resto del Carlino» riferisce che per Giovanni Padovani il pm Domenico Ambrosino ha chiesto l’aggravante dello stalking, ma non quello della ... Leggi su tvzap (Di sabato 27 agosto 2022) Resta in carcere Giovanni Padovani, 26 anni, accusato di aver ucciso a martellate la sua ex compagna, Alessandra, 56 anni, martedì scorso in via dell’Arcoveggio, a Bologna. Il giovane si è presentato alle 11 davanti al giudice per le indagini preliminari Andrea Salvatore Romito, presso il tribunale nella ex Maternità di via d’Azeglio, scortato dal carcere della Dozza con un furgoncino dai vetri oscurati della polizia penitenziaria.racconta «Il Resto del Carlino» al suo fianco c’era l’avvocato Enrico Buono. Fuori la madre e lo zio di Padovani. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Angela Celentano, dopo 26 anni dalla sua scomparsa arriva una pista attendibile «Il Resto del Carlino» riferisce che per Giovanni Padovani il pm Domenico Ambrosino ha chiesto l’aggravante dello stalking, ma non quello della ...

infoitinterno : Omicidio Alessandra Matteuzzi, l'ex sull'arma del delitto - lc71488535 : RT @fanpage: L'ex calciatore ha detto di aver portato il martello 'per legittima difesa', sostenendo di essere già stato aggredito dalla so… - annainrome : RT @saraepunto: Leggendo dell’omicidio di Alessandra Matteuzzi la frase che più mi ha colpita è questa: “… non emergevano situazioni di ris… - fanpage : L'ex calciatore ha detto di aver portato il martello 'per legittima difesa', sostenendo di essere già stato aggredi… - dylanstether : RT @saraepunto: Leggendo dell’omicidio di Alessandra Matteuzzi la frase che più mi ha colpita è questa: “… non emergevano situazioni di ris… -