Minaccia la ex con una motosega, arrestato 24enne (Di sabato 27 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPozzuoli (Na) – Ha Minacciato la sua ex con una motosega. E' quanto è accaduto a Pozzuoli dove la Polizia ha bloccato un 24enne napoletano e lo ha arrestato per atti persecutori. I fatti risalgono a ieri pomeriggio quando gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Grazia Deledda per la segnalazione di una persona in escandescenza. I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una donna che ha raccontato che, poco prima, si era presentato sotto la sua abitazione l'ex fidanzato di sua figlia il quale aveva Minacciato di morte la ragazza brandendo una motosega. La donna è riuscita a divincolarsi e a scappare via. Gli agenti, grazie ...

