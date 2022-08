L’oro è destinato a esplodere: ecco perché (Di sabato 27 agosto 2022) L’oro è la grande rivelazione di quest’anno: se in molti attendevano un crollo delle quotazioni del metallo prezioso sono rimasti a bocca asciutta, perché da ben due anni, salvo qualche picco temporaneo, il metallo giallo prosegue un movimento laterale, oscillando attorno a livelli non lontani da quelli attuali. Oggi un’oncia d’oro, che corrisponde all’incirca a 28,3 grammi, viene scambiato sul mercato Future a 1.750 dollari, dopo essersi mosso durante la pandemia e dopo in un canalone ampio compreso fra 1.700 e 1.950 dollari, escludendo i picchi raggiunti ne periodo di incertezza più acuta al di sopra dei 2.000 dollari. Un trend laterale che segue la forte crescita registrata nel biennio precedente (a metà 2018 il gold valeva all’incirca 1.200 dollari). Ma cosa è che muove L’oro? E come si muoverà il prezioso? Contenuti i danni della ... Leggi su quifinanza (Di sabato 27 agosto 2022)è la grande rivelazione di quest’anno: se in molti attendevano un crollo delle quotazioni del metallo prezioso sono rimasti a bocca asciutta,da ben due anni, salvo qualche picco temporaneo, il metallo giallo prosegue un movimento laterale, oscillando attorno a livelli non lontani da quelli attuali. Oggi un’oncia d’oro, che corrisponde all’incirca a 28,3 grammi, viene scambiato sul mercato Future a 1.750 dollari, dopo essersi mosso durante la pandemia e dopo in un canalone ampio compreso fra 1.700 e 1.950 dollari, escludendo i picchi raggiunti ne periodo di incertezza più acuta al di sopra dei 2.000 dollari. Un trend laterale che segue la forte crescita registrata nel biennio precedente (a metà 2018 il gold valeva all’incirca 1.200 dollari). Ma cosa è che muove? E come si muoverà il prezioso? Contenuti i danni della ...

