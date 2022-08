LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: dieci uomini al comando. Ci sono Landa e Pinot (Di sabato 27 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Vuelta A España 15.31 Ripercorriamo la composizione della fuga: Alexey Lutsenko (Astana-Qazaqstan), Mikel Landa (Bahrain Victorious), Rein Taaramae (Intermarché-Wanty-Gobert), Lucas Hamilton (BikeExchange-Jayco), Mads Pedersen (Trek-Segafredo), Marc Soler (UAE Team Emirates), Jay Vine (Alpecin-Deceuninck), Bruno Armirail, Sébastien Reichenbarch, Thibaut Pinot (Groupama-FDJ). 15.28 Ora tratto di fondovalle per i corridori. 15.25 80 chilometri all’arrivo. 15.23 Gruppo dei migliori sempre a circa 4?. 15.18 Ancora Vine a scollinare per primo sul GPM: sarà lui il leader a fine tappa. 15.15 Cambi regolari nel drappello al comando: da capire se ci saranno accelerazioni dietro o se i ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE15.31 Ripercorriamo la composizione della fuga: Alexey Lutsenko (Astana-Qazaqstan), Mikel(Bahrain Victorious), Rein Taaramae (Intermarché-Wanty-Gobert), Lucas Hamilton (BikeExchange-Jayco), Mads Pedersen (Trek-Segafredo), Marc Soler (UAE Team Emirates), Jay Vine (Alpecin-Deceuninck), Bruno Armirail, Sébastien Reichenbarch, Thibaut(Groupama-FDJ). 15.28 Ora tratto di fondovalle per i corridori. 15.25 80 chilometri all’arrivo. 15.23 Gruppo dei migliori sempre a circa 4?. 15.18 Ancora Vine a scollinare per primo sul GPM: sarà lui il leader a fine. 15.15 Cambi regolari nel drappello al: da capire se ci saranno accelerazioni dietro o se i ...

