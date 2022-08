Inzaghi sbaglia e perde: la nuova Inter non c'è ancora ed è (quasi) tutta colpa sua. L'avvertimento di Calhanoglu (Di sabato 27 agosto 2022) Pochi come noi hanno difeso il lavoro di Simone Inzaghi al primo anno di Inter (valorizzato da 2 trofei), perché abbiamo voluto vedere... Leggi su calciomercato (Di sabato 27 agosto 2022) Pochi come noi hanno difeso il lavoro di Simoneal primo anno di(valorizzato da 2 trofei), perché abbiamo voluto vedere...

pisto_gol : L’#Inter sbaglia troppo, anche le scelte di #Inzaghi, la #Lazio è compatta e con le idee chiare, e la punisce tre… - tancredipalmeri : Torna per l’Inter il problema centrocampo che non copre quando perde il pallone: era riuscita anche a invertire l’i… - MarcoSimoni4 : @fran_palu @IlProfDaLecce @_JaCk_12_ Io lo giudico a fine campionato dove deve portare lo scudetto,se non arriva de… - gibzayn : che poi non è la prima volta che Inzaghi sbaglia formazione , non la sistema a fine primo tempo e sbaglia i cambi.… - musettid : @FBiasin Spero di sbagliare, ma quest'anno mi sa tanto che faremo un campionato anonimo. Comunque anche Inzaghi ci… -