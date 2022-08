Harry Styles all’attacco: “Twitter è una tempesta di mer*a di persone che cercano di essere orribili con gli altri” e torna live in Italia il 22 luglio 2023 (Di sabato 27 agosto 2022) Il tour, due nuovi film, il rapporto coi suoi fan e con la fidanzata Olivia Wilde, l’attivismo, la sessualità e l’importanza della terapia. Harry Styles, lontano dai riflettori dei media e del gossip, si concede raramente, ma quando lo fa colpisce nel segno per la sua profondità di pensiero e maturità, ben lontani dal dato anagrafico dei suoi 28 anni. In una lunga intervista alla storica rivista Rolling Stone (pubblicata come cover story su tutte e 14 le edizioni mondiali, Italia compresa), il cantautore entra a piede dritto sul tema social e si scaglia in particolare contro Twitter: “È una tempesta di merda di persone che cercano di essere orribili con altre persone”. Il riferimento (nemmeno tanto velato) è anche alle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 agosto 2022) Il tour, due nuovi film, il rapporto coi suoi fan e con la fidanzata Olivia Wilde, l’attivismo, la sessualità e l’importanza della terapia., lontano dai riflettori dei media e del gossip, si concede raramente, ma quando lo fa colpisce nel segno per la sua profondità di pensiero e maturità, ben lontani dal dato anagrafico dei suoi 28 anni. In una lunga intervista alla storica rivista Rolling Stone (pubblicata come cover story su tutte e 14 le edizioni mondiali,compresa), il cantautore entra a piede dritto sul tema social e si scaglia in particolare contro: “È unadi merda dichedicon altre”. Il riferimento (nemmeno tanto velato) è anche alle ...

