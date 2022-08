Bimba di 3 anni si risveglia al suo funerale, ma muore in ospedale (Di sabato 27 agosto 2022) Il dramma di una coppia di genitori, che ha dovuto dire addio per due volte alla figlia di soli tre anni. Ora la famiglia vuole giustizia Leggi su ilgiornale (Di sabato 27 agosto 2022) Il dramma di una coppia di genitori, che ha dovuto dire addio per due volte alla figlia di soli tre. Ora la famiglia vuole giustizia

Agenzia_Ansa : In Messico una bambina di tre anni, dichiarata morta dai medici, ha dato segni di vita mentre era nella bara del su… - ItalianAirForce : Ieri pomeriggio una bimba di 5 anni in imminente pericolo di vita è stata trasportata in un’ambulanza caricata su u… - DirettaSicilia : Muore a 20 anni dopo due giorni di agonia, Niko Giarratano lascia compagna e una bimba - HuffPostItalia : Bimba di 3 anni si risveglia al suo funerale, la corsa in ospedale ma muore poco dopo - silviasulmare : @eleabianto 3 anni e mezzo. ieri mi ha chiesto quando potrà uscire da sola. io mi rendo conto che le narrazioni sui… -