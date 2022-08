Berrettini-Jarry in tv | data | orario | canale e diretta streaming US Open 2022

(Di sabato 27 agosto 2022) Matteoaffronterà Nicolasnel primo turno degli US, quarto ed ultimo Slam della stagione. Inizialmente il tennista azzurro era stato sorteggiato contro il boliviano Dellien, ma a causa del forfait di quest’ultimo esordirà contro il qualificato Nicolas. Il cileno rappresenta sicuramente un avversario più ostico per Matteo, ma almeno sulla carta non al punto da preoccuparsi.è infatti un giocatore prevalentemente da terra battuta e, nonostante abbia superato brillantemente le qualificazioni, non sembra poter essere in grado di impensierire. Ciononostante, il giocatore romano non dovrà sottovalutare il suo avversario, che dispone comunque di un ottimo servizio, e dovrà ritrovarsi dopo le due amare sconfitte a Montreal e ...

FiorinoLuca : Matteo #Berrettini ???? sfiderà il qualificato Nicolas Jarry ???? al primo turno (Dellien si era cancellato). Il lucky… - Friedkinismo2 : Quindi Berrettini non giocherà più contro Dellien ma Vs Nicolas Jarry !? - Ilsuperbo89 : Sarà Jarry il qualificato che troverà #Berrettini all'esordio al posto di Dellien. #USOpen #USOpen2022 - zazoomblog : US Open 2022: Nicolas Jarry sfiderà Matteo Berrettini al primo turno. Ostacolo cileno per il romano - #2022:… - OA_Sport : US Open 2022: sarà Nicolas Jarry il primo avversario di Matteo Berrettini dopo il forfait di Hugo Dellien -

OA Sport

Proprio Millman è l'altro affrontato dain carriera (Roma 2021, 2° turno: vittoria).C'è un precedente tra: risale al 2018, cioè a un'epoca in cui il romano era ancora in rampa di lancio. Erano i quarti di finale di Kitzbühel del 2018, e fu il cileno a vincere per ... US Open 2022: Nicolas Jarry sfiderà Matteo Berrettini al primo turno. Ostacolo cileno per il romano Saranno quattro gli italiani impegnati lunedì: Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Martina Trevisan e Camila Giorgi. Il 26enne romano avrebbe dovuto esordire contro Hugo Dellien, che però si è ...The US Open opening day schedule is out. Dominic Thiem is allowed to play in the third match of the day, on court 17. Daniil Medvedev opens the main court, Rafael Nadal plays Tuesday night.