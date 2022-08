RAI 1 nei guai, è arrivata la denuncia pubblica: “Non è imparziale!” | Non andrà più in diretta (Di venerdì 26 agosto 2022) Dopo tante discussioni, è arrivato un pesantissimo verdetto per Rai 1. Le parole non lasciano dubbi: è saltato tutto Rai 1 (Youtube)L’avvicinarsi delle elezioni politiche ha sicuramente sconvolto i piani di molti volti della televisione. Diversi talk show, come Zona Bianca di Giuseppe Brindisi, hanno infatti deciso di non fare la consueta pausa estiva, ma di continuare anche ad agosto con le puntate settimanali. Anche la Rai è quindi stata travolta da questo evento, che i diversi programmi stanno cercando di coprire con esaustività. Nelle ultime ore, però, Rai 1 è caduta in un circolo di critiche e commenti negativi. Dopo l’accusa di non rispettare l’imparzialità, richiesta con obbligatorietà nel periodo precedente le elezioni, è arrivato il verdetto finale: salta tutto. Rai 1, è caos: a rischio l’imparzialità Bruno Vespa di Porta a Porta (Youtube)Il confronto politico è da sempre uno ... Leggi su specialmag (Di venerdì 26 agosto 2022) Dopo tante discussioni, è arrivato un pesantissimo verdetto per Rai 1. Le parole non lasciano dubbi: è saltato tutto Rai 1 (Youtube)L’avvicinarsi delle elezioni politiche ha sicuramente sconvolto i piani di molti volti della televisione. Diversi talk show, come Zona Bianca di Giuseppe Brindisi, hanno infatti deciso di non fare la consueta pausa estiva, ma di continuare anche ad agosto con le puntate settimanali. Anche la Rai è quindi stata travolta da questo evento, che i diversi programmi stanno cercando di coprire con esaustività. Nelle ultime ore, però, Rai 1 è caduta in un circolo di critiche e commenti negativi. Dopo l’accusa di non rispettare l’imparzialità, richiesta con obbligatorietà nel periodo precedente le elezioni, è arrivato il verdetto finale: salta tutto. Rai 1, è caos: a rischio l’imparzialità Bruno Vespa di Porta a Porta (Youtube)Il confronto politico è da sempre uno ...

