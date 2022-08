Qualificazioni US Open 2022: programma, orari e ordine di gioco venerdì 26 agosto (Di venerdì 26 agosto 2022) Il programma con gli orari e l’ordine di gioco del turno decisivo delle Qualificazioni agli Us Open 2022 in campo maschile e femminile. Otto gli italiani con l’obiettivo di centrare l’ingresso al tabellone principale dell’ultimo Slam dell’anno. La terza giornata, dedicata al secondo turno, si è chiusa con ben otto vittorie per i nostri giocatori, sette nel maschile e Cocciaretto nel tabellone femminile. Ecco quindi gli orari relativi agli azzurri impegnati, mentre di seguito ecco anche il link al programma completo di giornata. COURT 17 Dalle 17:00, C. Eubanks – R. Brancaccio terzo match dalle 17:00, E. Cocciaretto – W. Osuigwe COURT 13 terzo match dalle 17:00, F. Bagnis – A. Seppi COURT 6 secondo match dalle 17:00, D. Galan – M. ... Leggi su sportface (Di venerdì 26 agosto 2022) Ilcon glie l’didel turno decisivo delleagli Usin campo maschile e femminile. Otto gli italiani con l’obiettivo di centrare l’ingresso al tabellone principale dell’ultimo Slam dell’anno. La terza giornata, dedicata al secondo turno, si è chiusa con ben otto vittorie per i nostri giocatori, sette nel maschile e Cocciaretto nel tabellone femminile. Ecco quindi glirelativi agli azzurri impegnati, mentre di seguito ecco anche il link alcompleto di giornata. COURT 17 Dalle 17:00, C. Eubanks – R. Brancaccio terzo match dalle 17:00, E. Cocciaretto – W. Osuigwe COURT 13 terzo match dalle 17:00, F. Bagnis – A. Seppi COURT 6 secondo match dalle 17:00, D. Galan – M. ...

