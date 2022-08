Per superare il dolore devi accarezzare le tue ferite (Di venerdì 26 agosto 2022) La paura e il dolore sono due delle emozioni che più spaventano. Sono diverse tra loro, eppure l’esperienza ci ha insegnato che sono strettamente collegate, perché spesso uno è la conseguenza dell’altra e viceversa. A volte, il dolore, è scaturito dalla paura. Paura di farsi male, di soffrire, di fallire e di sbagliare. Altre volte, invece, la paura si palesa proprio quando ci troviamo ad affrontare tutte quelle situazioni che in passato hanno dato voce al nostro dolore. Ed è chiaro che nessuno vorrebbe soffrire mai. Eppure il dolore fa parte della vita. Questo stato di sofferenza che penetra il corpo, e arriva fino al cuore e all’anima, è qualcosa che tutti abbiamo sperimentato, seppur in forme e intensità diverse. A volte lo superiamo, lo guariamo e lo seppelliamo in qualche parte dentro di noi. Altre volte, invece, ... Leggi su dilei (Di venerdì 26 agosto 2022) La paura e ilsono due delle emozioni che più spaventano. Sono diverse tra loro, eppure l’esperienza ci ha insegnato che sono strettamente collegate, perché spesso uno è la conseguenza dell’altra e viceversa. A volte, il, è scaturito dalla paura. Paura di farsi male, di soffrire, di fallire e di sbagliare. Altre volte, invece, la paura si palesa proprio quando ci troviamo ad affrontare tutte quelle situazioni che in passato hanno dato voce al nostro. Ed è chiaro che nessuno vorrebbe soffrire mai. Eppure ilfa parte della vita. Questo stato di sofferenza che penetra il corpo, e arriva fino al cuore e all’anima, è qualcosa che tutti abbiamo sperimentato, seppur in forme e intensità diverse. A volte lo superiamo, lo guariamo e lo seppelliamo in qualche parte dentro di noi. Altre volte, invece, ...

