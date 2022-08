Migranti | Catanzaro | arcivescovo in visita a Palasport

(Di venerdì 26 agosto 2022) L'di- Squillace, mons. Claudio Maniago ha fattoaiche da tre giorni dopo essere giunti a bordo di un barcone stracolmo di persone (erano 451), sono ospitati all'...

... portando un messaggio di speranza e accoglienza, recandosi personalmente in visita al PalaGallo, la struttura sportiva nel quartiere Corvo che ospita isbarcati nel porto di, ...(ANSA) - CATANZARO, 26 AGO - L'arcivescovo di Catanzaro-Squillace, mons. Claudio Maniago ha fatto visita ai migranti che da tre giorni dopo essere giunti a bordo di un barcone stracolmo di persone (er ..."La maggior parte è spinta dagli adulti a lasciare il proprio Paese, attraversare le frontiere, sopravvivere a innumerevoli rischi per arrivare in Europa" ...