Medvedev: «La rinuncia dell’Ucraina alla Nato non è più una condizione sufficiente per la pace». E sul gas: «Le forniture dipenderanno dall’Occidente» (Di venerdì 26 agosto 2022) La Russia ha bisogno di ulteriori «garanzie di sicurezza». Per questo motivo, la pace non sarà garantita nemmeno da un’eventuale rinuncia dell’Ucraina a diventare membro della Nato. A dirlo è il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, secondo quanto riportato dall’agenzia TASS. Le sue parole testuali sono state: «Il rifiuto di partecipare all’Alleanza del Nord Atlantico è ora una condizione necessaria, ma non sufficiente per raggiungere la pace. È necessario elaborare proprio queste garanzie. Non appena le garanzie saranno elaborate, stipulate in un accordo, sigillato da tutte le parti, allora avremo già una condizione sufficiente per interrompere l’operazione. Ovviamente, quando i suoi ... Leggi su open.online (Di venerdì 26 agosto 2022) La Russia ha bisogno di ulteriori «garanzie di sicurezza». Per questo motivo, lanon sarà garantita nemmeno da un’eventualea diventare membro della. A dirlo è il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry, secondo quanto riportato dall’agenzia TASS. Le sue parole testuali sono state: «Il rifiuto di partecipare all’Alleanza del Nord Atlantico è ora unanecessaria, ma nonper raggiungere la. È necessario elaborare proprio queste garanzie. Non appena le garanzie saranno elaborate, stipulate in un accordo, sigillato da tutte le parti, allora avremo già unaper interrompere l’operazione. Ovviamente, quando i suoi ...

